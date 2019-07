Fernando Santos nomeado para melhor treinador do ano

Fernando Santos está nomeado para o prémio "The Best" de melhor treinador do ano, escolhido pela FIFA

O selecionador português conquistou a Liga das Nações, este verão, no Estádio do Dragão, que o leva à lista de dez nomeados para o galardão.

Fernando Santos discute o prémio com mais quatro selecionadores e cinco treinadores de clubes. Tite venceu a Copa América com o Brasil, Djamel Belmadi venceu a CAN com a seleção argelina, Ricardo Gareca levou o Peru à final da Copa América, e Didier Deschamps, selecionador francês.

Jurgen Klopp, do Liverpool, Erik Ten Hag, do Ajax, Mauricio Pochettino, do Tottenham, Pep Guardiola, do Manchester City, e Marcelo Gallardo, do River Plate, completam a lista de nomeados.

Após a conquista do Campeonato da Europa, em 2016, Fernando Santos foi terceiro classificado no galardão, superado por Zinedine Zidane, do Real Madrid, e Claudio Ranieri, na altura treinador do Leicester City.