Fernando Santos na corrida a melhor treinador do ano

Fernando Santos discute o prémio com mais quatro selecionadores e cinco treinadores de clubes. Tite venceu a Copa América com o Brasil, Djamel Belmadi venceu a CAN com a seleção argelina, Ricardo Gareca levou o Peru à final da Copa América, e Didier Deschamps, selecionador francês.

O selecionador português conquistou a Liga das Nações este verão, no Estádio do Dragão, o que o leva a figurar na lista de dez nomeados para o galardão.

Fernando Santos está nomeado para o prémio "The Best" de melhor treinador do ano, atribuído todos os anos pela FIFA

Jurgen Klopp, do Liverpool, Erik Ten Hag, do Ajax, Mauricio Pochettino, do Tottenham, Pep Guardiola, do Manchester City, e Marcelo Gallardo, do River Plate, completam a lista de nomeados.

Após a conquista do Campeonato da Europa, em 2016, Fernando Santos foi terceiro classificado no galardão, superado por Zinedine Zidane, do Real Madrid, e Claudio Ranieri, na altura treinador do Leicester City.