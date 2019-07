Lage quer evitar "relaxamento" com contratação de novo guarda-redes

Rui Nereu entende a necessidade de contratação de um novo guarda-redes o Benfica, apesar da qualidade de Odysseas Vlachodimos.

O clube da Luz, segundo alguma imprensa, deseja renovar com o grego mas, até depois do interesse público em Mattia Perin, deve mesmo concretizar a chegada de mais um elemento para a sua baliza, até ao fecho do mercado.

Na opinião, em Bola Branca, do antigo guardião das águias o objetivo será "fazer concorrência" a Vlachodimos. Se a SAD encarnada não vê capacidade em Svilar e Zlobin para desempenharem esse papel, então, só há um caminho a seguir: encontrar mais um guarda-redes.

"O Benfica procura um guarda-redes que faça frente ao Vlachodimos, para que haja concorrência, de facto, na baliza. O Vlachodimos é um excelente guarda-redes, mas o Bruno Lage, em todos os setores, está a procurar concorrência, para que não haja relaxamento. Se o Benfica acha que os outros dois guarda-redes não estão ao nível do Vlachodimos, deve avançar para uma contratação, com vista a uma concorrência diária", defende Rui Nereu.

Para o antigo guarda-redes, Mattia Perin serviria que nem uma luva ao plantel de 2019/20, embora frustrada a possibilidade de contratação.

"Se se concretizasse essa contratação, do Mattia Perín, teria sido excelente, mas o Benfica achou por bem não arriscar, até porque eram valores elevados. Quando assim é mais vale não arriscar", considera.

Benfica está um passo à frente na Liga

Com Vlachodimos mais do que provável na baliza, o Benfica joga domingo a Supertaça, frente ao Sporting. Rui Nereu seguiu a pré-temporada dos campeões nacionais e não tem dúvidas que as águias partem em vantagem para a próxima edição da Liga. Mas só para o campeonato, porque a Supertaça encerra uma especificidade muito própria, lembra o ex-guarda-redes encarnado, de 33 anos.

"Neste momento o Benfica é a equipa mais bem preparada para o campeonato, pela pré-época que fez. Também pelas enormes soluções que tem e pela qualidade que tem demonstrado. Está um passo à frente. Agora, as finais são um só jogo e nem sempre a equipa que está melhor ganha. As finais são sempre 50/50, conclui Rui Nereu, que, entre formação e equipa senior, esteve ligado ao Benfica entre 1996 e 2007.