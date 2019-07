Benfica quer renovar com Vlachodimos

O Benfica quer renovar contrato com o guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos, segundo escreve o jornal "Record".

O guardião de 25 anos chegou à Luz no início da última temporada, proveniente do Panathinaikos, assinou até 2023, e foi o titular indiscutível das águias em todas as competições, amealhando um total de 50 presenças na temporada.

O clube já terá arrancado as negociações com o guarda-redes e os seus representantes, com o objetivo de aumentar o salário, como prémio pelo rendimento e sinal de confiança.

Apesar do Benfica estar no mercado à procura de um guardião, depois de ter falhado a contratação de Cillessen e Mattia Perin, será o grego a arrancar a temporada com o estatuto de titular. A primeira partida será já este fim-de-semana, na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting.