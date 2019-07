Matheus Pereira de saída do Sporting negoceia com clubes ingleses e alemães

Matheus Pereira não entra nas contas de Marcel Keizer para a temporada 2019/20 e é certo que vai abandonar o Sporting. Bola Branca sabe que o jogador está em negociações com clubes alemães e ingleses.

O extremo quer jogar com regularidade, o que previsivelmente não aconteceria em Alvalade. Portanto, o jovem brasileiro vai sair, restando saber se com nova cedência ou em definitivo.

O novo empresário de Matheus, Jolden Vergette, está muito ativo, nesta altura, em busca de uma solução para o futuro do jogador, de 23 anos, muito provavelmente na Europa. A SAD leonina, por seu lado, já admitiu voltar a emprestar o atleta, mas está a dificultar a transferência: só admite emprestar Matheus com uma cláusula de compra obrigatória a rondar os 10 milhões de euros.

Matheus Pereira esteve em bom plano no Nuremberga, da Alemanha, na segunda metade da época passada e Bola Branca sabe que ele tem mercado não só naquele país, mas também em outros campeonatos do velho continente, como em Inglaterra.

O West Bromwich Albion, da Championship, segundo escalão do futebol inglês, está fortemente empenhado em contar com o extremo e já o terá transmitido ao Sporting.

Com contrato até 2022, Matheus Pereira já por diversas vezes manifestou que a sua vontade seria triunfar no Sporting e ter protagonismo na equipa. Contudo, não sendo aposta do treinador, não admite ser mais um e utilizado apenas a espaços.



Assim, à semelhança do acontece com o angolano Gelson Dala, Matheus Pereira vai sair do Sporting, faltando saber em que moldes; se por empréstimo ou em definitivo.