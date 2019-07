Comité Organizador da JMJ reuniu-se com representantes das dioceses de Portugal

O Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, em 2022, realizou o primeiro encontro com o Comité Organizador Diocesano (COD) de todas as dioceses de Portugal, esta segunda-feira.

Os bispos católicos nomearam, nas últimas semanas, responsáveis pelo Comité Organizador Diocesano (COD) da JMJ, que constituem a Comissão Interdiocesana da jornada e são “representantes de todo o país na organização da Jornada Mundial da Juventude de 2022”.

O Comité Organizador Local da JMJ 2022 é presidido pelo patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e liderado por dois coordenadores-gerais: D. Joaquim Mendes, para a parte pastoral, e D. Américo Aguiar, para a logística.

Na primeira reunião do COL com os COD, foram tratados temas relacionados com a “abertura dos concursos do logo e do hino da JMJ Lisboa 2022”.

A agência Ecclesia apurou que a próxima reunião da Comissão Inter-diocesana da JMJ Lisboa 2022 está agendada para antes do fim do ano.

No final de junho, o Papa Francisco anunciou os temas escolhidos para o itinerário de três anos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), que culmina com a celebração internacional do evento, a decorrer em Lisboa no verão de 2022.

“A próxima edição internacional da JMJ será em Lisboa, em 2022. Para esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens escolhi como tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)”, disse o Papa, no Vaticano.

Francisco falava aos jovens participantes no XI Fórum Internacional da Juventude dedicado ao Sínodo e à Exortação Apostólica ‘Cristo Vive’, uma iniciativa promovida pela Santa Sé.

No seu discurso, o Papa manifestou a intenção de que estes temas promovam uma “harmonia” entre o itinerário para a JMJ 2022 e o caminho da Igreja Católica após o Sínodo dedicado às novas gerações (outubro de 2018).

“Desejo que haja uma grande sintonia entre o itinerário para a JMJ de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus, que impele a levantar e seguir os caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, e junto com ela, sejam portadores da sua alegria e do seu amor, todos os dias”, referiu o Papa.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível local (diocesano) no Domingo de Ramos, alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade.

As edições internacionais destas jornadas promovidas pela Igreja Católica são um acontecimento religioso e cultural que reúne centenas de milhares de jovens de todo o mundo, durante cerca de uma semana.