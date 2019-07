Negrete: "Uribe e Marshesín podem funcionar em Portugal"

Manuel Negrete concorda com a eventual chegada de Mateus Uribe e Agustín Marshesín ao FC Porto, médio colombiano e guarda-redes argentino, respectivamente, que militam nos mexicanos do América.

Entrevistado por Bola Branca, o antigo internacional "azteca", que passou pelo Sporting na década de 80, apresenta Uribe e Marshesín.



"São bons jogadores, de seleção nacional, que poderiam ajudar o Porto. São jogadores que já demonstraram capacidade no México e que poderiam funcionar em Portugal. No caso de Mateus Uribe, não foi titular na sua seleção, mas é um bom jogador, que trabalha no meio campo, que colabora. Não é um grande goleador, enquanto médio, mas é bom. E Marchesín é um guarda-redes confiável", adianta Negrete.

O antigo jogador mostra, ainda, satisfação pelo que apelida de intercâmbio Portugal-México: "Hoje, temos mais oportunidade de ver jogadores portugueses no México e vice-versa. E creio que esse intercâmbio é benéfico para ambos os países, porque ganham mais experiência. São jogadores que vão aprender e que terão mais futuro."