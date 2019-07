Mónaco oferece 30 milhões por Danilo Pereira

O Mónaco, de Leonardo Jardim, fez chegar ao FC Porto uma proposta de 30 milhões de euros por Danilo Pereira. A notícia está a ser avançada pelo jornal francês “L'Équipe”.

Contudo, esta primeira proposta não convenceu a SAD azul branca.

O médio defensivo, de 27 anos, tem contrato até 30 de junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Os dragões defrontam de amanhã a oito dias, na Rússia, o Krasnodar, no caminho para a fase de grupos da liga dos campeões. Danilo Pereira, esta temporada promovido a capitão de equipa, após a saída de Herrera, teve um recente desacato com Sérgio Conceição, que o levou a deixar mais cedo o estágio no Algarve.