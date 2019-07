Jaime Magalhães não dá manutenção de Danilo como garantida

Jaime Magalhães não vê a garantia de manutenção de Danilo Pereira, dada em comunicado pelo FC Porto, como algo definitivo.

Os dragões confirmam, esta terça-feira, que receberam uma proposta do Mónaco, de Leonardo Jardim, para a contratação do médio. Porém, os azuis e brancos sublinham que o capitão de equipa não deixará o clube esta época.

Todavia, e em sentido contrário, na opinião do antigo médio também do FC Porto, a porta de saída vai continuar fraqueada para Danilo. Tudo depende do mercado, aberto até final de agosto, e da vontade do jogador, defende Jaime Magalhães.

"É do interesse do jogador sair. Já há algum tempo que o Danilo disse que ia sair. Por outras palavras, desejava ir para outro campeonato. A ver vamos se conseguimos que o Danilo não saia. Tudo é possível, enquanto o mercado estiver aberto. Neste caso, se for bom para o clube e para o jogador, fica tudo beneficiado. O FC Porto diz que o jogador é intransferível. Nunca se sabe o dia de amanhã. Pode vir outro clube, porque o Danilo tem valor suficiente para jogar em qualquer clube do Mundo", refere o ex-jogador, em Bola Branca

Jaime Magalhães desvaloriza o desacato entre Danilo Pereira e Sérgio Conceição no estágio do Algarve, e acredita que o incidente não vai levar à saída do internacional português.

"As coisas começam a aquecer um pouco quando estamos muito tempo juntos e há sempre uma pequena confusão, sempre aconteceu, mas nunca sai da família. Está tudo resolvido", desvaloriza Jaime Magalhães.



O FC Porto prepara-se para abrir oficialmente, no próximo dia 7 de agosto, a temporada de 2019/20. Os portistas deslocam-se à Rússia, e à casa do Krasnodar, para disputarem a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A "brincadeira" acaba dia sete, na Rússia

O antigo jogador, de 57 anos, alerta que os resultados têm de aparecer já, destacando a importância da entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

"É uma tarefa sempre difícil reconstruir uma equipa, como o Sérgio está a fazer, e a optar por jogadores muito novos. Mas o FC Porto não pode ter muito tempo. Terá de haver resultados nos próximos jogos, se não vai haver problemas, certamente. A equipa está a formar-se e vamos ver agora, a sério, porque até aqui foi a brincar, como se diz na gíria", termina.