FC Porto pediu informações a Pedro Caixinha sobre Marchesín

Pedro Caixinha, treinador português que orienta o Cruz Azul, do México, confirmou, esta terça-feira, ter sido contactado pelo FC Porto a propósito de Agustín Marchesín, guarda-redes do América.

Em conferência de imprensa, o técnico salientou que, ao contrário do que se dizia, não recomendou Marchesín, porque "quem faz recomendações são os promotores". No entanto, assumiu que falou sobre o guardião argentino com clube portista, que o tem como alvo para a nova época.

"Em todos os lugares que conheço, se há um interesse de um clube português num jogador da Liga mexicana, quem será a primeira pessoa que vão contactar a pedir informações? É verdade que fui contactado para dar informações. Quando tens, por exemplo, uma 'shortlist' de três guarda-redes, conheces o valor deles, mas queres tirar dúvidas com alguém quem tens uma relação próxima e a mesma nacionalidade, ligas-lhes. A questão da recomendação é totalmente falsa", frisou.

Agustín Marchesín, de 31 anos, poderá ser o novo dono da baliza do FC Porto, a troco de um valor a rondar os oito milhões de euros. O internacional argentino sucederia a Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio no passado dia 1 de maio e não deverá voltar a jogar futebol.



Questionado se foi contactado por mais algum jogador da Liga mexicana, nomeadamente pelo colombiano Mateus Uribe, também do América, Pedro Caixinha salientou que a chamada foi "privada". Contudo, assumiu que é natural dar informações a FC Porto e Benfica, que já tiveram e têm vários jogadores mexicanos nas suas fileiras.