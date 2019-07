FC Porto confirma que negou proposta por Danilo Pereira

O FC Porto admitiu, em comunicado, que recebeu e recusou uma proposta do Mónaco por Danilo Pereira.

De acordo com o "L'Équipe", o clube liderado por Leonardo Jardim apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, metade da cláusula de rescisão.

"O FC Porto recebeu ontem uma proposta do AS Mónaco para a transferência do nosso jogador e capitão Danilo. Ontem mesmo, o FC Porto respondeu que o jogador Danilo é esta temporada intransferível, pelo que desta forma se encerra qualquer tipo de especulação em torno deste tema", pode ler-se na breve nota no site oficial do clube.

O médio defensivo, de 27 anos, tem contrato até 30 de junho de 2022.

Danilo Pereira, esta temporada promovido a capitão de equipa, após a saída de Herrera, teve um recente desacato com Sérgio Conceição, que o levou a deixar mais cedo o estágio no Algarve.