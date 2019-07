Diogo Costa evolui para treino condicionado

Diogo Costa evoluiu para treino condicionado, na sessão de treinos dupla do FC Porto desta terça-feira.

O guarda-redes, de 19 anos, que na passada sexta-feira foi operado para reduzir a luxação num dedo da mão direita, que contraíra no treino desse dia, está mais perto do regresso. Diogo Costa está em contrarrelógio, para integrar as contas de Sérgio Conceição para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos russos do Krasnodar.

Além do internacional português de sub-21, consta no boletim clínico portista o senegalês Loum. O médio-defensivo, que se lesionou em jogo particular frente ao Bétis, também fez treino condicionado.

A primeira mão da eliminatória com o Krasnodar está marcada para a a próxima quarta-feira, dia 7 de agosto, na Rússia. A segunda mão será no Estádio do Dragão, na terça-feira seguinte, dia 13 do mesmo mês.

Os dois jogos, os primeiros oficiais do FC Porto esta época, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.