Ministério Público abre inquérito à compra de golas inflamáveis

O Ministério Público instaurou esta terça-feira um inquérito à compra das golas antifumo inflamáveis distribuídas no âmbito dos programas "Aldeias Seguras" e "Pessoas Seguras".

Num curto comunicado enviado às redações esta tarde, a Procuradoria-Geral da República informa que a investigação está a decorrer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP.

A abertura do inquérito acontece cinco dias depois de ter sido revelado que 70 mil golas antifumo inflamáveis, com um custo de 125 mil euros, mais do dobro do seu valor de mercado, foram distribuídas por 1.909 povoações ao abrigo dos dois programas de prevenção e combate aos incêndios.

Os kits antifogo em questão foram produzidos pela Foxtrot, uma empresa criada meses antes da distribuição dos kits pelo marido de uma autarca eleita pelo Partido Socialista (PS).

Ao início desta tarde, e sob pressão para renunciar ao cargo de secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves garantiu que não se demite. Em causa para além da polémica com os kits antifogo estão contratos celebrados entre o seu filho e o Estado depois de Artur Neves ter assumido funções governativas.

No início da semana, um adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, o técnico Francisco Ferreira, demitiu-se na sequência do caso das golas inflamáveis.