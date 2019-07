Fisco faz buscas a restaurantes e cafés em todo o país

As Finanças estão, esta terça-feira, a varrer restaurantes, padarias, bares e cafés de Norte a Sul do país, no âmbito de uma operação de controlo de faturação.

A operação chama-se “Ementa Turística” e foi lançada esta terça feira pela Autoridade Tributária e Aduaneira, segundo avança o “Jornal Económico”.

Os raides decorrem em centros históricos, baixas das cidades e zonas balneares com elevada concentração de estabelecimentos com venda direta ao público.

A operação visa dezenas de milhares de estabelecimentos, com o objetivo de controlar a faturação e os programas informáticos utilizados. Só em Lisboa e Porto, estão selecionadas mais de 20 mil visitas.

Além da correta aplicação das taxas de IVA, o fisco quer confirmar as comunicações ao e-factura e confrontar os programas informáticas em funcionamento com os que estão declarados e são certificados.

Dependendo dos resultados obtidos, esta operação pode gerar procedimento inspetivo.