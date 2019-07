Dominado incêndio perto do Hospital Amadora-Sintra. 115 homens continuam no local

Um incêndio deflagrou esta terça-feira perto do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). O alerta foi dado por volta das 13h30 e, cerca de duas horas depois, entrou em "fase de resolução".

De acordo com informações apuradas pela Renascença junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o incêndio foi dado como dominado às 15h14.

A mesma fonte referiu que o dispositivo com mais de 100 operacionais vai continuar no local, garantindo que continua a não haver "habitações em risco".

Segundo os Bombeiros de Queluz, uma das corporações no teatro de operações, o fogo evolui no sentido contrário ao do hospital, para o lado do cemitério de Queluz, aproximando-se da zona de Carnaxide.

Também contactado pela Renascença, o gabinete de comunicação do hospital garante que o funcionamento da unidade não foi afetado de nenhuma forma pela proximidade do fogo.

Perto das 16h, estavam no local 115 operacionais apoiados por 35 viaturas de combate às chamas, segundo informações disponibilizadas no site da Proteção Civil. Durante duas horas, o dispositivo contou ainda com um meio aéreo.

[atualizado às 16h]