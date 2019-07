Dominado fogo em Tavira que levou ao corte de trânsito na A22

O incêndio florestal que deflagrou esta terça-feira, às 16h00, na localidade de Eira da Palmeira, em Tavira, no Algarve, foi dado como dominado às 17h41.

A informação foi avançada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro. À mesma hora, foi noticiado o corte de trânsito na autoestrada 22 (A22), conhecida como Via do Infante, no troço entre Tavira e Monte Gordo.

À Lusa, fonte da Proteção Civil confirmou que o incêndio obrigou ao corte "por breves minutos" da A22, mas que o trânsito já foi restabelecido.

As operações são, neste momento, de consolidação, para depois se passar à fase de rescaldo do incêndio, avançou a fonte do CDOS à Renascença.

De acordo com informações da Proteção Civil, o alerta foi dado às 16h01, sendo que o fogo lavrou numa zona de mato.

Por volta das 18h00, estavam no terreno 125 homens, apoiados por seis meios aéreos e 38 viaturas de combate às chamas.

[atualizado às 18h]