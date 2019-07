Etiópia planta 350 milhões de árvores num dia para combater alterações climáticas

A Etiópia plantou cerca de 350 milhões de árvores em 12 horas para combater as alterações climáticas e desflorestação, segundo anunciou o ministro da Inovação e Tecnologia daquele país, Getahun Mekuria, no Twitter.

No início do século XX, as árvores ocupavam cerca de 35% do território. Atualmente, apenas 4% do país tem floresta, segundo as Nações Unidas.



O recorde para mais árvores plantadas num só dia era detido pela Índia, que em 2016 plantou cerca de 50 milhões.



Também no Twitter, o governo divulgou um vídeo de campanha onde é possível ver o próprio primeiro-ministro a plantar árvores. Há ainda vídeos e imagens que mostram centenas de pessoas a deslocarem-se para os locais das plantações ao longo dos últimos dias.