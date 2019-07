Presidente da Câmara de Alfândega da Fé suspende mandato para as Legislativas

A presidente do município de Alfândega da Fé, Berta Nunes, vai suspender o mandato a partir da próxima quinta-feira para concorrer às legislativas de outubro.

Berta Nunes é a segunda candidata na lista do PS pelo círculo eleitoral de Bragança às eleições Legislativas de 2019 e acredita que o partido conseguirá eleger um segundo deputado por esta região.

“Vou suspender o mandato já a partir de dia 1 de agosto porque é obrigatório por lei. Sendo presidente de câmara, a lei considera que é incompatível porque passa todo o processo eleitoral pelas câmaras e considera que há aí uma incompatibilidade”, informa a autarca.

A socialista Berta Nunes está a meio do terceiro e último mandato autárquico permitido por lei e cede o lugar ao vice-presidente, Eduardo Tavares, já indicado pela concelhia de Alfândega da Fé do PS para ser o próximo candidato do partido à Câmara.

Berta Nunes espera “ser eleita” deputada e refere que o “objetivo do PS é meter dois deputados e se isso acontecer é evidente que depois renunciarei ao mandato mas isso só depois dos resultados eleitorais é que decidiremos”.

No distrito de Bragança, também o socialista Pedro Mascarenhas terá de suspender as funções de vice-presidente na Câmara de Macedo de Cavaleiros por integrar a lista do PS nas eleições Legislativas. A partir de 1 de agosto, será Elsa Escobar a vice-presidente do município até 6 de outubro.

O círculo eleitoral de Bragança tem três lugares na Assembleia da República, atualmente distribuídos pelo PSD com dois e pelo PS com um.

Os socialistas só conseguiram eleger dois deputados por Bragança na maioria absoluta de José Sócrates e quando o distrito ainda contava quatro lugares entre os deputados nacionais.

Uma proeza que os socialistas almejam conquistar este ano. As expetativas vão nesse sentido e alicerçam-se nas sondagens nacionais que dão uma vitória socialista perto da maioria absoluta e no facto de o partido ter ganhado as eleições Europeias no distrito de Bragança.