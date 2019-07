Mais uma guerra no Porto. Distrital do PSD ameaça retirar nomes da lista aprovada

Veja também:

A distrital do PSD Porto convocou, para esta terça-feira à tarde, uma reunião da comissão política permanente para avaliar os nomes que a direção nacional do partido escolheu para concorrerem pelo distrito às legislativas.

Segundo fontes do Partido Social Democrata à Renascença, a reunião, que vai ter lugar horas antes do Conselho Nacional de Guimarães em que serão aprovadas as listas do PSD às legislativas, pode levar a uma concertação de voto contra a lista apresentada pela direção nacional.

Em causa está o facto de esta ter excluído grande parte dos nomes propostos inicialmente pela estrutura distrital.

Alberto Machado, presidente do PSD/Porto, estará mesmo, de acordo com as fontes, a ponderar a retirada dos nomes escolhidos pela distrital para as eleições legislativas de outubro.

Esta reunião da comissão permanente tem início marcado para as 18h30.