Legislativas 2019. Lista do PSD pelo Porto abre diferendo entre direção e distrital

A direção nacional do PSD elaborou a lista de candidatos a deputado pelo círculo do Porto ao arrepio de quase todas as indicações da distrital. A Renascença sabe que há apenas dois nomes propostos pelo PSD/Porto que figuram na lista elaborada pela direção do partido para as legislativas de outubro: Cancela Moura e Alberto Jorge Fonseca.

José Joaquim Cancela Moura, licenciado em direito, é vereador da Câmara Municipal de Gaia. Alberto Jorge Fonseca é presidente da seção do PSD na Trofa.

A lista decidida pela direção nacional coloca Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, em primeiro lugar, seguido do presidente do PSD, Rui Rio. Em terceiro lugar surge Catarina Rocha Pereira, Alberto Machado em quarto, Cancela Moura em quinto. Em sexto lugar surge a atual deputada Maria Germana Rocha, seguida de Afonso Oliveira, Álvaro Almeida, Sofia Matos, Alberto Jorge Fonseca, Paulo Rios, Carla Barros e Hugo Carneiro.

O antigo presidente do PSD Luis Filipe Menezes é o primeiro suplente da lista. Menezes foi líder do partido entre outubro de 2007 e junho de 2008.

A reunião do conselho nacional do PSD durante a qual deve ser aprovada esta lista está agendada para esta terça-feira, em Guimarães. Na quarta-feira, reúne-se o PSD/Porto.

As eleições legislativas estão marcadas para 6 de outubro.