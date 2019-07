Zakarya rescinde com o Belenenses e ruma ao campeonato turco

O Denizlispor anunciou a contratação do lateral-esquerdo Zakarya Bergdich, que rescindiu contrato com o Belenenses.

O defesa marroquino de 30 anos tinha mais um ano de contrato com o clube português, mas acabou por rumar ao clube da Turquia.

Zakarya esteve muito perto de ser reforço do FC Porto no final do mercado de transferências de verão, na última temporada, mas o jogador terá alegadamente falhado nos exames médicos. No total, fez 28 partidas no clube lisboeta.

O lateral conta com passagens por Lens, Valladolid, Génova, Charlton, Córdoba e Sochaux, antes de chegar ao futebol português.

O Denizlispor anunciou também a contratação do avançado Estupiñan, um dos excedentários do plantel do Vitória de Guimarães. O ponta-de-lança é cedido por uma temporada.