William troca Chaves pela Arábida Saudita

O Desportivo de Chaves anunciou que chegou a acordo com o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, para a transferência de William.

O avançado brasileiro de 27 anos esteve as últimas três temporadas ao serviço do clube transmontano. No total, apontou 21 golos em 95 jogos disputados.

Em comunicado, o Desportivo de Chaves desejou "as maiores felicidades pessoais e profissionais ao serviço do seu novo emblema".

Ao longo da carreira, William representou o Botafogo, AS Trencin, MSK Zilina e Kayserispor.