Uribe e Bruno Fernandes nas manchetes

O possível adeus de Bruno Fernandes do Sporting e a iminente contratação de Mateus Uribe pelo FC Porto são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos portugueses desta terça-feira.

"Record" e "A Bola" dão destaque ao capitão leonino. "Record" escreve que "Keizer conta com Bruno Fernandes" para a Supertaça, e "A Bola" escreve "Cheira a despedida", e escreve que a partida frente ao Benfica será a última com a camisola do Sporting.

Já o "O Jogo" volta a dar destaque ao internacional colombiano, Mateus Uribe, que será reforço dos dragões para o meio-campo. "Uribe traz golo e passe", pode ler-se.