Luís Filipe, antigo jogador do Sporting e Benfica, acredita que a Supertaça será "equilibrada e sem prognóstico" quanto ao possível vencedor do troféu que abre oficialmente a época 2019/2020.

Em entrevista a Bola Branca o antigo lateral de águias e leões desvaloriza os resultados da pré-época, onde a equipa verde e branca não conseguiu vencer nenhum encontro, ao contrário dos encarnados que só perderam com o Anderlecht, tendo terminado as restantes partidas com vitórias.

"Se olharmos para a pré-época, todos diriam que o Benfica está mais forte, porque está num ciclo vitorioso, e o Sporting não. Mas a pré-época vale o que vale, há treinadores que fazem mais experiências, as equipas podem chegar à forma mais rapidamente. Na Supertaça, as coisas não são tão lineares. É um dérbi, e as duas equipas querem ganhar um troféu, não consigo fazer um prognóstico", começa por dizer.