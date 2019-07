Pinto Lisboa quer o Vitória de Guimarães constantemente nos quatro primeiros lugares da Liga

Miguel Pinto Lisboa tomou posse como presidente do Vitória de Guimarães, e quer recolocar o clube, de forma consistente, nos quatro primeiros lugares da tabela classificativa.

"O Vitória nunca deixou de ser o quarto maior clube de Portugal, por uma grande margem, e isto é evidente. Queremos estar, novamente, de forma consistente, nos quatro primeiros lugares do campeonato", disse, em declarações à imprensa, após a tomada de posse.

Pinto Lisboa foi eleito com mas de 50% dos votos, superando os outros dois candidatos à presidência, e vai suceder a Júlio Mendes, que passou vários anos no cargo. O novo responsável máximo pelo clube vitoriano aponta para a importância da Liga Europa, competição em que o clube disputa as pré-eliminatórias.

"É importante do ponto de vista financeiro e desportivo, e também emocional, para os nossos adeptos, que nos dá confiança para a época que se avizinha", explica.

Ivo Vieira, treinador da equipa principal, já está em contacto com a nova direção para avaliar possíveis reforços para a equipa. Carlos Freitas será o homem-forte do futebol, e o responsável por articular a contratação de reforços com o técnico.

"Já falei com o Ivo Vieira sobre a constituição do plantel, mas obviamente que esses temas só serão abordados a partir de quarta-feira, porque neste momento somos só direção do Vitória e o futebol profissional é do âmbito da SAD. O Carlos Freitas está connosco e obviamente que está a traçar as bases que entendemos que devem ser articuladas em conjunto para dar o necessário ao Ivo Vieira para que o Vitória possa atingir os seus objetivos. Pela sua experiência, profissionalismo e competência será uma peça-chave", terminou.