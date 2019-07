João Henriques aponta a uma segunda manutenção inédita no Santa Clara

João Henriques quer fazer história no Santa Clara e garantir a segunda manutenção consecutiva, o que seria inédito na história do emblema açoriano. Em declarações à Sport TV, o treinador quer mais uma época tranquila, à semelhança do que aconteceu em 2018/19.

"Queremos uma época tranquila, mais uma manutenção. O Santa Clara nunca conseguiu duas manutenções consecutivas na I Liga. Vamos jogo a jogo, como fizemos no ano passado", disse.

Nas Taças, o técnico quer fazer melhor do que na última temporada, em que o Santa Clara caiu na pré-eliminatória da Taça da Liga, e na quarta eliminatória da Taça de Portugal, contra o Chaves.

"O primeiro objetivo é chegar à fase de grupos da Taça da Liga. Não conseguimos o ano passado, e o foco desta semana é esse. O Santa Clara só o conseguiu uma vez e queremos fazer melhor nas duas Taças esta época", continua

Mercado deveria fechar mais cedo

João Henriques acredita que o mercado de transferências deveria fechar após a Supertaça. Mantendo-se a data de fecho no dia 31 de agosto, são os clubes mais pequenos que saem fragilizados. O treinador admite saídas até ao final da época, e diz ter soluções preparadas para atacar o mercado.

"É o preço a pagar pelo bom trabalho feito por todos. Estando o mercado aberto até 31 de agosto, as equipas estão de olho nos jogadores de qualidade. O mercado deveria fechar depois da Supertaça. Quem tem mais poderio financeiro, vai buscar quem quer até 31 de agosto. Estamos preparados para eventuais saídas, nada nos vai deixar pendurados", assume.

Ainda assim, o técnico diz que o plantel está mais forte do que na última época: "Temos mais soluções, uma equipa mais equilibrada, o que aumenta a competitividade no grupo, que se vai transmitir em competência nos jogos".