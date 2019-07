Cristiano Ronaldo vai ser a cara de estreia do Canal 11

O diretor do novo Canal 11 esteve no programa As Três da Manhã para revelar mais sobre este projeto da Federação Portuguesa de Futebol, que arranca dia 1 de agosto, às 11h11. Nuno Santos garante que os casos de arbitragem vão ficar à porta.

Cristiano Ronaldo será a primeira cara do canal, que quer primar pela diferença.

"Se olharmos para a oferta, existe muita, mas há muito futebol que nunca é mostrado e que queremos mostrar, como competições mais jovens, seleções nacionais, Liga Revelação, liga feminina, e outras provas. Vamos ter cerca de 600 transmissões por ano. Teremos menos futebol falado, mais vídeo e mais reportagem", explica na Renascença.

A grande diferença para o resto da oferta será, também, o facto do Canal 11 estar integrado no "pacote básico do cabo, enquanto os outros canais são premium. A ideia é democratizar o futebol e fazê-lo chegar ao máximo de pessoas", explicou.

Nuno Santos quer que o "11" fuja à ao ambiente de "psicose da arbitragem e da disciplina" vivido em Portugal. "Somos a plataforma de futebol português. Vamos olhar para o jogador e treinador português, e para os adeptos. Não vamos estar virados para essas questões, não somos um canal corporativo da Federação".

Quem paga o canal?

Questionado sobre o financiamento do canal, Nuno Santos divide em três grandes fontes: "O negócio que temos com os operadores, visto que o canal vai nascer na NOS, MEO e Vodafone, e daí vem uma grande parte do financiamento; o mercado publicitário, em que os primeiros indicadores são muito bons, e 1,5 milhões de euros por ano da Federação Portuguesa de Futebol".

Apesar de querer democratizar o futebol nacional, o Canal 11 não tem em perspetiva a aquisição dos direitos televisivos da I Liga, nem a transmissão dos jogos da seleção principal, explica o diretor.

"Não está no nosso ADN, nem no nosso horizonte os direitos da I Liga. Vamos transmitir todos os jogos das seleções, mas também não estamos no campeonato da seleção principal, porque tem de ser transmitida em canal aberto", explica.

O novo Canal 11 estreia amanhã estará disponível nos operadores MEO, NOS e Vodafone.