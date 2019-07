Claques de futebol podem acabar em Portugal

José Lima, coordenador do PNED, Plano Nacional de Ética no Desporto, admite em Bola Branca que as claques em Portugal podem acabar. José Lima lembra a nova lei contra a violência no desporto , que vai ter efeitos na temporada de 2020/2021, e admite a reflexão sobre o futuro das claques.

"O legislador decidiu não acabar com as claques, mas o nosso sonho é entrar no estádio, e que não seja preciso fechar as claques num sítio e acompanhá-las com polícia. Isto não dignifica o espetáculo. Se as claques forem um fator positivo para o espetáculo, devem existir, mas se estão a prejudicar, é preciso repensar a sua função", diz.



O coordernador discute a implementação do cartão branco na I Liga para relevar as ações de fair-play, e destaca a sua eficácia nos campeonatos inferiores, onde tem sido introduzido, em algumas associações de futebol.

"Há resultados muito interessantes do ponto de vista disciplinar. O cartão branco diminiu as ocorrências disciplinares em algumas associações. Acredito que pode chegar à I Liga. Porque é que não vamos valorizar o que é bom? Debate-se tanto se era, ou não, penálti, se era, ou não, cartão, também podemos discutir o gesto de fair-play", acredita.

José Lima critica o discurso dos dirigentes dos clubes grandes, e a violência associada ao futebol português.

"Estes clubes grandes têm um poder enorme de influência, em mediatismo, e nos mais novos. Gostaria de ver outras atitudes. O nosso futebol profissional ainda é muito marcado pela 'clubite', que leva demasiado ao egocentrismo, eu contra os outros, e não eu com os outros. Ninguém joga sozinho, é preciso o outro. Falta esta dimensão, e ultrapassar o clubismo".



Nova lei vai agilizar processos disciplinares

O coordernador do PNED elogia ainda a nova lei contra a violência no desporto, que pretende agilizar os processos disciplinares, e evitar penalizações contra todos os adeptos.

"A nova lei vai agilizar os processos disciplinares, que vão ter atenção aos grupos organizados de adeptos. Se houver algum desacato, é o grupo responsabilizado, e não toda a massa de adeptos. Foi criada também a autoridade para a prevenção da violência no desporto. Há a ideia que a lei existe, mas a aplicação demora, que a eficácia não é grande. Estes dois instrumentos servem para facilitar e agilizar os processos", rematou.