Ronaldo quer vencer a Liga dos Campeões com a Juventus, mas alerta para o risco da obsessão

Cristiano Ronaldo quer vencer a Liga dos Campeões com a Juventus, mas garante que a tarefa nunca é fácil. Em entrevista à "Marca", o avançado português dá o exemplo do Barcelona como um clube que tem sempre um grande plantel, mas que não vence a prova há cinco temporadas.

"Todos os anos podem ser da Juventus, do Real Madrid ou do Barcelona, mas só pode ganhar um. Dou o exemplo do Barcelona, investiu muito dinheiro nos últimos cinco anos em jogadores e não ganhou. A Juventus reforçou-se muito bem e vamos lugar para ganhar a prova, como sempre, mas depende de muitos fatores", disse.

O português de 34 anos diz que a Liga dos Campeões não pode ser uma obsessão, e diz que é uma questão de tempo até a "Vecchia Signora" levantar o troféu que foge desde 1996.

"Não há que ficar obsecado com a Champions. A Juventus vai ganhar, não sei se é este ano, espero que sim, mas se não for, será no próximo, ou daqui a dois, pela forma como trabalham e planeiam", explica.

Os favoritos? "Os mesmos de sempre: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern de Munique, Liverpool. O Real e o Barça foram os que gastaram mais dinheiro, e Manchester City também. No futebol, nem sempre ganham os favoritos", afiança

Jogar até aos 40

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo não dá sinais de querer parar. Na última temporada apontou 28 golos em 43 jogos, na sua primeira época na Juventus, e voltou a reiterar o objetivo de jogar até aos 40.

"Físicamente nunca será probloema. Não estou preocupado com isso, vai depender do que eu sentir e da minha motivação. Tudo tem um princípio e um fim, e o Cristiano não vai durar para sempre, mas continuo a sentir-me com forças para continuar a ganhar coisas importantes", explica.

Cristiano Ronaldo pediu, no final da Liga das Nações, para que Matthijs De Ligt se juntasse à Juventus. A transferência concretizou-se, e Ronaldo explicou o momento.

"Na final fiz um comentário de companheiro, de futebolista. Todos o fazem. Disse como uma brincadeira, mas nunca influenciaria um treinador ou um dirigente em relação a transferências. Estou feliz que ele esteja connosco", explicou.