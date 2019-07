Quatro portugueses entre os jovens a seguir em 2019/20

Há quatro portugueses - cinco jogadores de FC Porto, Benfica e Sporting, no total - na lista de 50 jovens a observar para a UEFA, divulgada, esta terça-feira, no site oficial do organismo que tutela o futebol europeu.

Fábio Silva, ponta-de-lança (17 anos) do FC Porto, Gedson Fernandes, médio (20) do Benfica, Romário Baró, médio (19) do FC Porto, e Tiago Dantas, médio (18) do Benfica, são os escolhidos. Jovane Cabral, extremo de 21 anos do Sporting, também figura na lista de jovens promessas.

Os cinco jogadores em causa têm integrado a pré-época das respetivas equipas. Fábio Silva tem mesmo dois golos marcados, enquanto Jovane tem um. Tiago Dantas tem sido pouco utilizado por Bruno Lage.