Neymar escapa à acusação de violação

A Polícia de São Paulo anunciou que o brasileiro Neymar, futebolista do Paris Saint-Germain, não será acusado de violação.

De acordo com o site da "Folha de São Paulo", os responsáveis pela investigação concluíram que não existem elementos de prova suficientes para acusar formalmente Neymar dos crimes de violação e agressão.

Durante o inquérito foram detetadas numerosas contradições nas declarações da modelo Najila de Souza, que acusava Neymar de a ter violado num hotel em Paris, a 15 de maio.

Além disso, as autoridades também não receberam, conforme tinham solicitado, os vídeos da alegada violação e o relatório da médica da modelo.



A jovem dizia ter conhecido Neymar, estrela da seleção do Brasil e do Paris Saint-Germain, através da rede social Instagram. De acordo com a denúncia, o jogador ofereceu à mulher um bilhete de avião do Brasil para Paris, através de um amigo.