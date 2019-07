Mourinho: "Tenho saudades de treinar, mas tenho de esperar pela proposta certa"

José Mourinho diz estar infeliz por estar fora do ativo, desde que deixou o Manchester United, a meio da última temporada.

"Agora tenho tempo de pensar e analisar, e sinto-me cheio de vontade de voltar. Os meus amigos dizem-me para aproveitar julho e agosto, coisas que nunca tive, mas não consigo. Não estou feliz o suficiente, tenho saudade do futebol", disse, em entrevista à "Sky Sports", em Setúbal, terra natal.

O treinador português de 56 anos diz que já recusou várias propostas, nomeadamente da China e do Newcastle, e diz que tem de ser paciente, à espera da "proposta certa", de um dos cinco principais campeonatos europeus.

"O mais difícil é dizer não às possibilidades que apareceram. Preciso de ser paciente e esperar pela proposta certa, com a dimensão daquilo que sou como treinador. Isso é o mais difícil, já tive o impulso de aceitar tantas vezes, mas tenho de esperar. Com todo o respeito pelos clubes que me contactaram, ainda não chegou nada da dimensão do desafio que quero, e acho que ganhei o direito de escolher onde quero treinar", explica.

Depois de passagens pelo campeonato italiano, espanhol e inglês, em clubes como Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United, Mourinho diz que não hesitaria em regressar a um desses campeonatos.

"Tem de ser uma das melhores ligas. Regressaria a Inglaterra ou Espanha, claro. Noutro campeonato, num projeto para ser campeão e lutar para subir de patamar, talvez, mas o foco está nas principais ligas", afiança.

Futuro na seleção e a língua alemã

Mourinho está a aprender alemão, para juntar aos idiomas que já sabe. O português diz que não está relacionado com interesse de treinar, no imediato, na Bundesliga.

"É difícil aprender alemão. Para um português, é mais fácil aprender italiano, espanhol e francês. Não estou a aprender porque penso ir para a Bundesliga, nenhum clube tentou sequer, nem está ninguém à espera. Gosto de estudar e aprender, ter objetivos. Gostaria de saber o básico, pelo menos", explica.

Um eventual futuro na seleção nacional não é novidade para Mourinho, que diz que ainda não está preparado para assumir um cargo com "tão poucos jogos".

"Pode ser esse o meu último trabalho, mas faz-me confusão, por agora, só ter um jogo por mês, muito trabalho escritório e pouco relvado, ter de esperar dois anos por uma competição. Um dia, talvez. Se não for Portugal, outro país. Quando vou a um Europeu ou Mundial, quando estou lá no evento, sinto que quero ter essa experiência um dia", rematou.