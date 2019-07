​A divisão do Reino

O governo de Boris Johnson está a trabalhar na perspetiva de uma saída da UE sem acordo. Ora a Câmara dos Comuns já votou contra uma eventual saída sem “acordo de divórcio”. Não é provável que mude de opinião, o que poderá levar a uma crise constitucional no Reino Unido.



Os adversários mais hostis ao acordo de saída negociado por T. May, que foi sucessivas vezes rejeitado pela Câmara dos Comuns, não aceitam a solução provisória que esse acordo prevê para evitar uma nova fronteira fechada entre a República da Irlanda e o Ulster (Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido) – a permanência dos britânicos numa união aduaneira com a UE, enquanto não se encontrar melhor arranjo. É o chamado “back stop”.

Desde há quase três anos que este problema é discutido e entretanto Boris J. e os seus aliados não apresentaram qualquer alternativa séria ao “back stop”. Acontece que uma saída sem acordo conduzirá a que a divisão entre a Irlanda e o Ulster passe automaticamente a ser uma fronteira externa da UE, portanto uma fronteira nada aberta.

As consequências disto – que Boris olimpicamente finge ignorar – serão dramáticas, sobretudo para o Ulster. Haverá sérios prejuízos económicos, também para a República da Irlanda. Os parceiros deste país na UE já prometeram uma ajuda a Dublin. Mas o governo britânico mostra-se pouco ou nada preocupado com o Ulster.

Mais grave do que as perdas económicas do regresso daquela fronteira são as consequências políticas. A manutenção dessa fronteira aberta é um dos pontos do acordo dito de sexta-feira santa, de 1998, que pôs termo aos sangrentos conflitos, no Ulster, entre católicos (partidários de uma integração na República da Irlanda) e protestantes (que se querem manter no Reino Unido).

É, assim, de recear o regresso daqueles conflitos. O governo britânico, chefiado por Boris Johnson, parece desinteressar-se do futuro do Ulster, ainda território britânico. Mais: a situação pode ser suscetível de levar mais gente do Ulster, incluindo protestantes, a encarar que, então, mais vale fazerem parte da República da Irlanda, país onde a liberdade religiosa é hoje respeitada.

Por outro lado, uma saída da UE sem acordo já está a incentivar os escoceses a reclamarem um novo referendo sobre a independência da Escócia. Ou seja, sair da UE poderá conduzir ao fim do Reino Unido.