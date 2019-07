Huawei cresce apesar das restrições americanas

Apesar de constar da lista negra de Trump, as vendas da Huawei cresceram mais de 23% no primeiro semestre, para 52 mil milhões de euros.

A tecnológica chinesa anunciou lucros de 52,3 mil milhões, apesar da ofensiva de Washington, que acusa a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicação e internet de cooperar com os serviços secretos chineses.

Até junho a Huawei vendeu 118 milhões de unidades de diferentes produtos, tendo registado um aumento de 24% nas vendas. A empresa vendeu mais em seis meses que em todo o ano de 2018.

Ainda assim, o presidente da Huawei, Liang Hua, admite que as vendas sofreram “algum impacto” com as restrições norte-americanas.

Washington proibiu a Huawei de participar na implantação da rede de quinta geração (5G) nos estados unidos e está a pressionar os aliados a fazerem o mesmo. Austrália, Nova Zelândia e Japão já restringiram a participação da Huawei.