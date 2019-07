As voltas da Volta a Portugal. 1.500 quilómetros a pedalar até aos Aliados

30 jul, 2019 - 12:24

São dez etapas, com arranque em Viseu e com um final que não acontecia há 30 anos, na Avenida dos Aliados, no Porto. Chegou a 81.ª Volta a Portugal em bicicleta e, na Renascença, mostramos-lhe tudo o que precisa de saber sobre a prova-rainha do ciclismo nacional.