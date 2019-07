Benfica renova com Seferovic até 2024

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Haris Seferovic até 2024. A cláusula de rescisão mantém-se nos 60 milhões de euros.

O ponta-de-lança suíço, de 27 anos, tinha contrato válido até 2022, pelo que estende o vínculo por mais duas temporadas.

Seferovic chegou à Luz em 2017/18, proveniente do Eintracht Frankfurt. Na temporada passada, foi o melhor marcador do campeonato, com 23 golos. Ao todo, foram 27 golos em 51 jogos em todas as competições.





(em atualização)