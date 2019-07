Benfica prepara Supertaça com goleada frente ao Cova da Piedade

O Benfica venceu, esta terça-feira, o Cova da Piedade, por 6-0, num jogo-treino realizado no centro de treinos do Seixal.

Bruno Lage aproveitou para dar minutos aos jogadores menos utilizados durante a pré-temporada. Nuno Santos foi a grande figura da partida, com um "hat-trick". Chiquinho, Jota e Willock apontaram os restantes golos.

A partida ficou também marcada pela estreia de Carlos Vinícius. O avançado brasileiro não viajou até aos Estados Unidos após assinar contrato, e estreou-se esta terça-feira às ordens de Lage.

O Benfica continua a preparar a Supertaça, contra o Sporting, no domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve.