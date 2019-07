Um festival para "pôr Portugal no mapa" da música ao piano

Quem passou esta terça-feira pela Estação de São Bento não ficou indiferente à melodia que ecoava nas paredes do icónico edifício do Porto. As chegadas e as partidas ganharam outro sabor, não no palato, mas de ouvido, e tudo graças ao festival internacional PianoFest.

Foi este o local escolhido para o lançamento da 4.ª edição do evento, que arranca já na próxima quinta-feira e que vai decorrer em vários pontos da cidade até 9 de agosto. E para o arranque, não podia faltar um piano, plantado à entrada da estação e tocado por vários músicos ao longo desta terça-feira.

Nuno Marques, diretor do Pianofest e músico profissional, vive em Nova Iorque, mas afirma-se como um pianista do mundo, que encontrou no Porto as condições e potencial necessários para fazer do internacional nacional.