Torino negoceia Viviano com o Sporting

O Torino está interessado na contratação do guarda-redes Emiliano Viviano, que já terá apresentado uma proposta de um milhão de euros ao Sporting, segundo escreve o jornal "A Bola".

Viviano chegou a Alvalade na última temporada, a troco de dois milhões de euros. Esteve escalado para ser titular na primeira jornada da última temporada, contra o Moreirense, mas acabou por se lesionar no aquecimento e nunca chegou a somar qualquer minuto pelo Sporting.

Em janeiro, foi emprestado à SPAL, onde fez 17 partidas no regresso à Serie A.

De acordo com "A Bola", o Torino já apresentou uma proposta de um milhão de euros, que o Sporting não deverá recusar, visto que o guarda-redes italiano de 33 anos aufere um salário de 2 milhões de euros anuais.

No Torino, Viviano poderá regressar às provas europeias, na Liga Europa, e disputará com Salvatore Sirigu um lugar no onze inicial da equipa treinada por Walter Mazzarri.