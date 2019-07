Matheus Pereira não foi apresentado e Keizer foge à questão da saída

Matheus Pereira não foi apresentado aos sócios, no domingo, contra o Valência, no Troféu dos Cinco Violinos, e poderá estar novamente de saída de Alvalade. Questionado sobre o estatuto do brasileiro no plantel, Marcel Keizer deixa a decisão para a direção do clube.

"A ausência do Matheus Pereira não é uma questão para mim, mas sim para a direção. Ele tem treinado connosco, mas não esteve aqui hoje", explicou, no final da partida.

O avançado de 23 anos mostrou boas indicações na última temporada, emprestado ao Nuremberga, mas não deverá integrar o plantel do Sporting para a época 2019/20.

Matheus Pereira tem contrato até 2022, com cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.-