Iordanov: "Espero que Bas Dost continue a marcar quando forem jogos a sério"

O primeiro título da época disputa-se no domingo, no Algarve. Iordanov acredita que "é possível" conquistar a Supertaça Cândido de Oliveira ao Benfica: "O Sporting reforçou-se bastante, trabalharam bem durante a pré-época e basta jogar como equipa para conseguir ganhar."

Bruno Fernandes sai se a proposta for boa para todos

Tema do momento no Sporting é, também, a novela Bruno Fernandes. As lágrimas exibidas depois do jogo com o Valência levaram já a imprensa inglesa a anunciar que o capitão realizou o último jogo em Alvalade.

Iordanov diz que perder um jogador como Bruno Fernandes "será um rude golpe" para o Sporting, mas se a proposta for boa para todas as partes, "pouco há a fazer".

"Se o clube está satisfeito com a proposta, não se pode impedir o jogador de crescer. A direção e o clube vão decidir o que é melhor para ambos", garante o antigo avançado, assumindo que Bruno Fernandes, como "qualquer jogador que é bom, faz diferença em qualquer equipa".