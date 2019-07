Fernando Mendes: "Faltam opções no plantel do Sporting"

"O Sporting contra o Valência teve períodos interessantes, mas parece-me que o plantel é curto, e isso viu-se no jogo. Faltam soluções, mas o Sporting não é um clube com muito dinheiro para contratar. Há muito trabalho a fazer, e para mim é preocupante estar a pré-época toda sem vencer um único jogo", explica.

Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting, mostra preocupação com a qualidade do plantel leonino, após mais uma derrota na pré-temporada, por 2-1, contra o Valência. Em entrevista a Bola Branca , Fernando mendes acredita que Marcel Keizer tem um plantel curto para os objetivos da temporada.

Apesar das circunstâncias, Fernando Mendes entende que o Sporting tem condições "de lutar de igual para igual" com o Benfica na partida da Supertaça.

"São jogos diferentes. É um troféu para conquistar e têm de estar preparados. O Keizer já disse isso, e os jogadores estão focados para conseguir um bom resultado. Não é um jogo fácil, mas o Sporting tem todas as condições para vencer o troféu", analisa.

Fernando Mendes não esconde que deseja que "Bruno Fernandes fique no Sporting", se tal acontecer pede que sejam contratados jogadores "que possam minimizar" a saída do internacional português: "É bom se ficar, porque o Sporting fica com uma equipa mais capaz. Se sair, é preciso investir esse dinheiro em jogadores com capacidade".