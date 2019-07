Bruno Gaspar reintegrado no arranque da preparação do Sporting para a Supertaça

A integração de Bruno Gaspar foi a grande novidade do treino do Sporting desta segunda-feira, horas após a derrota por 2-1 contra o Valência, a contar para o Troféu Cinco Violinos.

Marcel Keizer orientou o primeiro treino de preparação para a Supertaça, contra o Benfica, sem os titulares do jogo contra o Valência, que fizeram trabalho de recuperação física no ginásio. Os restantes, incluindo Renan Ribeiro, fizeram trabalho normal no relvado.

Bruno Gaspar, lateral-direito, foi a novidade do treino, totalmente reintegrado com o grupo.

No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Rafael Camacho, Stefan Ristovski e Valentin Rosier, que voltaram a treinar de forma limitada. Rodrigo Battaglia cumpre o plano de recuperação da respectiva lesão e Jovane Cabral realizou tratamento a dores musculares na coxa esquerda.

O plantel do Sporting goza uma folga na terça-feira, e regressa ao trabalho na quarta-feira.

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, entre Benfica e Sporting, joga-se no próximo domingo, às 20h45, no Estádio do Algarve