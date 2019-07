​Campeões da pré-época

Mais alguns poucos dias e ficará ultrapassada a fase de preparação de uma nova temporada que, pelo que se tem visto, promete voltar a ser recheada de momentos de bom futebol, de casos, e de muitas discussões, sobretudo à volta do trabalho das nossas equipas de arbitragem.



É inevitável que tudo isto aconteça. Está nos genes da nossa gente pelo que, sem esta argamassa, não é viável pensar na possibilidade de chegarmos a um ano futebolístico tendente a entrar na Europa, da qual, neste plano, não fazemos parte.

A pré-época chegou ao fim, e da mesma têm vindo a ser extraídas conclusões para todos os gostos.



Há aqueles que somente encaram este período como uma necessidade inevitável de preparar a competição que se seguirá com a maior seriedade. Para outros, os resultados obtidos pelos seus emblemas não deixam de se transformar num excelente passaporte para aceder a todos os triunfos.

E vai daí, desatam a somar resultados e golos como se valessem pontos e tivessem alguma influência no rendimento das equipas no momento em que seja preciso encarar as competições com a maior seriedade.

Ocorre recordar, a propósito destes considerandos, que o Liverpool, campeão europeu em título e possuidor de um plantel diversificado e de alto luxo, está a concluir uma pré-temporada em que quase tudo tem corrido mal à equipa de Jurgen Kloppe.



Ainda ontem, os RDS somaram mais uma derrota, por 3-0, desta feita frente à equipa italiano do Nápoles.

Por cá, as coisas correram mal sobretudo ao Sporting. Os portistas tiveram algumas oscilações, as águias acumularam vitórias, embora nem sempre obtidas através de um futebol bem jogado.



No domingo, no estádio do Algarve, serão certamente clarificadas algumas dúvidas que por enquanto persistem.