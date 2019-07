Salesianos vão vender Colégio de Poiares

O colégio de Poiares encerrou em 2018, depois do fim do contrato de associação com o Estado. Na altura, a medida afetou 225 alunos, 25 funcionários, 21 professores e a economia local e motivou mesmo vários protestos dos habitantes locais e autarcas.

“Alegramo-nos com esta solução e desejamos à Associação 2000 que tenha muito sucesso no seu empreendimento, dando utilidade aos edifícios em favor dos mais necessitados e promovendo o desenvolvimento e emprego naquelas terras”, escreve o sacerdote.

A saída dos Salesianos de Poiares da Régua está prevista para o início do mês de setembro, “acordada já com o novo bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo”.

Já a Banda Salesiana de Poiares continua a sua atividade, mediante um acordo de comodato, em que a Junta de Freguesia fará uso dos instrumentos e assegurará a orientação da Banda.

“Ficaremos para sempre unidos àquelas freguesias e ao seu povo, com quem partilhamos 95 anos da história da nossa Província”, sublinha o padre José Aníbal Mendonça.

Novos projetos, vida nova

A Associação de Desenvolvimento A2000 adquiriu o colégio e toda a área envolvente: pavilhão desportivo, campos de jogos e vinhas. O valor do negócio não é revelado, mas trata-se de um “grande investimento”.

Segundo António Ribeiro, presidente da A2000, toda a atividade da associação vai ser concentrada naquele espaço de forma a “dar melhores condições de trabalho aos colaboradores, aumentar as atividades e projetos e alargar os serviços no âmbito do apoio a deficientes”.

A “médio e longo prazo” estão pensados vários projetos como “a instalação de um lar de idosos, um centro de atividades ocupacionais e um lar residencial para pessoas com deficiência”.

Já o pavilhão desportivo e os campos de jogos deverão servir para desenvolver o desporto adaptado.

A A2000 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede em Santa Marta de Penaguião e ação em vários concelhos dos distritos de Vila Real, Viseu e Porto. Assume-se como “agente de mudança e desenvolvimento na construção de uma sociedade mais consciente e integradora, nomeadamente das pessoas mais desfavorecidas” e desenvolve a sua atividade nas áreas da reabilitação social de pessoas com deficiência ou incapacidade e apoio às suas famílias e cuidadores informais; da formação profissional e inserção no mercado de trabalho; da formação e lazer de pessoas idosas, entre outras.

Com sede em Santa Marta de Penaguião, a associação vai começar a mudar-se, em setembro, para o colégio de Poiares, mas fica a certeza de que “as instalações que a associação tem em vários concelhos da região vão manter-se”.