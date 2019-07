Arranca projeto de voluntariado no Santuário de Fátima

Mais de 60 jovens portugueses e espanhóis começam, esta segunda-feira, a ser voluntários no santuário de Fátima, no âmbito da 2.ª edição do Projeto SETE.

Rodrigo Soares tem 19 anos e, de Sintra, vai a Fátima, pela primeira vez, para obter respostas às suas questões. À Renascença, o jovem diz que gostava de saber “porque é que as pessoas gostam de ajudar o próximo, porque é que as pessoas se voluntariam e vão ajudar e gostava de saber porque é que as pessoas têm muita fé”.

Já Rute Oliveira fez, no ano passado, a sua primeira experiência de voluntariado no projeto SETE. Diz que mudou a sua vida e que é por isso que quer repeti-la. "Comecei a ter muito mais fé do que tinha e a acreditar na mensagem de Fátima, pois eu ia a Fátima, mas não tinha a noção do que era”, refere. Por outro lado, “tornei-me uma pessoa mais consciente, mais calma e comecei a pensar mais antes de agir”, acrescentou a jovem que vive no Porto.

A pedido dos jovens que participaram no programa em 2018, o santuário introduziu algumas novidades no programa deste ano. Um dia dedicado a eles é uma delas. Segundo Ana Rute Santos, do departamento pastoral da mensagem de Fátima, será uma “manhã de deserto, em que eles serão convidados a fazer um percurso a pé até à Loca do Anjo, onde vão fazer uma oração”. Depois, “partirão dali individualmente, com algumas pistas de reflexão, para fazer uma manhã de deserto que vai terminar com uma missa em grupo”. Segue-se um piquenique e uma tarde livre.

Outra novidade é a participação dos jovens no acolhimento às famílias de peregrinos que venham a Fátima durante este período. O projeto SETE vai desenrolar-se em cinco turnos de uma semana cada a decorrerem até 1 de setembro.

Os jovens participarão em várias experiências de acolhimento, oração e partilha, desde a Cova da Iria a Aljustrel e Valinhos, com diversos serviços a serem propostos, como o acolhimento dos peregrinos, o encontro com as crianças, o contacto com peregrinos mais frágeis, o contacto com os peregrinos em momentos-chave das suas peregrinações (ex: procissão de velas), orientações e informação, orientação de momentos e itinerários orantes, apelo ao silêncio, visitas acompanhadas e ainda um atelier criativo.

Os destinatários são jovens entre os 18 e os 35 anos, sendo que as inscrições deverão ser feitas, no máximo, até 15 dias antes do turno pretendido. O alojamento e as refeições são da responsabilidade do Santuário de Fátima.