"Está previsto o Fábio Silva ficar perto do plantel principal do Porto"

Em declarações a Bola Branca , Jorge Silva explica que o objetivo é que o filho possa "treinar e aprender com os melhores e estar perto da equipa A". De qualquer forma, o antigo defesa revela que Fábio "acredita que tem o potencial" para se afirmar na equipa principal do FC Porto.

O pai de Fábio Silva, avançado de 17 anos que mostrou serviço na pré-época do FC Porto, revela que "está alinhada" entre o representante do jogador e o clube a possibilidade de o avançado "trabalhar com a equipa principal" durante grande parte da época.

Imune à pressão e preparado para os momentos menos bons

Jorge Silva sublinha, contudo, que isso "não é uma obsessão" para Fábio, que apenas "quer crescer perto dos melhores". Aliás, o ponta-de-lança de 17 anos não sente pressão por jogar num escalão superior:

"Ele consegue corresponder ao aumento da dificuldade. A pressão para ele é algo que não existe. O Fábio não se assusta com essas coisas, até eleva os níveis de confiança e de concentração dele. Quanto maior a dificuldade, mais empenho ele coloca. Ele encara isto de uma forma muito natural."

Fábio Silva marcou em dois jogos de preparação do FC Porto, diante do Getafe e do Farense. O jovem não vive obcecado por deixar marca com tão tenra idade, nem sente pressão por ter oportunidade de o fazer. Além disso, Jorge Silva acredita que o filho "está preparado" para os naturais dias menos bons que todos os jogadores têm.