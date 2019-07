Ordem dos Advogados critica acordo de extradição entre Portugal e Macau

O acordo assinado entre o Governo português e o de Macau para entrega de infratores em fuga viola a Constituição e as leis penais nacionais, acusou esta segunda-feira a Ordem dos Advogados.

Em causa está o facto de o acordo internacional admitir a possibilidade de as autoridades portuguesas terem de deter alguém por factos que em Portugal não são crime, ou que não eram crime na data em que foram praticados, mas que posteriormente passaram a ser.

De acordo com a Ordem dos Advogados, o acordo assinado entre Lisboa e Macau permite também que infratores entregues pelas autoridades portuguesas às de Macau sejam posteriormente entregues à China.

Em comunicado, a Ordem dos Advogados diz que o acordo lhe suscita fundadas e preocupantes reservas, por violar princípios fundamentais e estruturantes do direito constitucional e penal português.

O acordo internacional para entrega de infratores em fuga foi assinado no dia 15 de maio, em Lisboa e foi já publicado no jornal oficial de Macau mas ainda não em Portugal. Antes de entrar em vigor o acordo precisa de ser assinado pelo Presidente da República, que poderá vetar ou enviar o acordo para o Tribunal Constitucional.

O acordo também já mereceu críticas por parte de advogados em Macau. Segundo o site “Macau Business” a Associação de Advogados de Macau queixou-se de não ter sido consultado sobre a formulação do acordo.

Um dos advogados citados, porém, elogia o facto de o posterior envio para um país terceiro, um dos dados que a Ordem dos Advogados critica, só ser possível com a autorização do primeiro. Assim, segundo Jorge Menezes, apenas com autorização de Portugal é que Macau poderia enviar um extraditado para a China para ser julgado.