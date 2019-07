Mulher assassinada na Madeira. É a 17º vítima de violência doméstica este ano

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi assassinada durante a noite na residência onde vivia, na freguesia do Jardim do Mar, concelho da Calheta, Madeira.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários locais, o alerta foi dado pelo irmão da vítima, pouco depois das 1h00, tendo os bombeiros deslocado para o local, no sítio da Piedade, uma ambulância e dois elementos.

"Quando chegámos, já era cadáver, já não havia nada a fazer", indicou, sublinhando que as autoridades policiais foram informadas, encontrando-se no local a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública.

O crime terá ocorrido num quadro de violência doméstica e foi alegadamente cometido pelo companheiro da vítima, desconhecendo-se o modo como o praticou.

O "Correio da Manhã" avança que a vítima deixa três filhos e um neto.

Este ano, o número de mulheres mortas em contexto de violência doméstica já chegava aos 16, segundo a contabilidade feita a 18 de junho. O número exclui um homem e uma criança que morreram igualmente vítimas de violência doméstica em 2019.

Em 2818 a UMAR – União da mulher Alternativa e Reposta registou 28 femicídios.

O Relatório Anual de Segurança Interna refere que em 2018 houve 26.432 detenções mas que, apesar deste valor elevado, o número de acusações é baixo. Dos inquéritos concluídos em 2018, apenas 14,4% resultaram em acusação, e 65,5% foram arquivados.