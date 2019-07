Incêndio em casa devoluta no Porto obriga a evacuar prédio adjacente

O incêndio que deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira numa casa devoluta na zona do Bonfim, no Porto, obrigou à evacuação de um edifício contíguo e causou dois feridos ligeiros, indicou o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O incêndio deflagrou às 14h01 na rua de Pinto Bessa, artéria da zona do Bonfim próxima da estação de comboios de Campanhã. Pelas 16h, de acordo com informações recolhidas no local, o fogo já estava "dominado”, ainda que tenha sido necessário evacuar um prédio contíguo.

O edifício evacuado tem seis andares, sendo composto por 10 apartamentos de habitação e escritórios.

O comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Saraiva Marques, indicou aos jornalistas que, "por prevenção", duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo, sendo que “uma delas usava a habitação que ardeu e outra é moradora do prédio vizinho”.

“Mas o fogo não se propagou aos prédios ao lado", adiantou o comandante. "A nossa maior preocupação foi exatamente essa, evitar que o fogo alastrasse. À partida não terão de ser realojadas e poderão voltar esta a casa esta noite porque os apartamentos não foram afetados.”

Quanto ao prédio devoluto que ardeu, o rés-do-chão ficou “quase intacto”, indicou Carlos Saraiva Marques, enquanto “a varanda, o piso superior e a cobertura ficaram destruídos”.

A Polícia Judiciária está agora a investigar as causas do incêndio.

